Oproep: Beslagbrief gekregen van nep-deurwaarder GDW?

De brief is behoorlijk professioneel opgesteld en bevat persoonsgegevens als het bankrekeningnummer, geboortedatum en adres. Het zou gaan om een achterstallige betaling van €397,43. In de mail zit een Tikkie om dit bedrag en bijbehorende kosten meteen over te maken. Wie daarop klikt, raakt uiteraard geld kwijt.

Hebt u de brief van GDW Nederland ook ontvangen? Hebt u misschien zelfs geld overgemaakt en wilt u daar (anoniem) over vertellen? Dan kom ik graag met u in contact!

Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected]