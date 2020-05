Fleur scoort met rosé

Door het coronavirus en de nog gesloten terrassen werd helaas de lancering van de ’limited edtion Le Grand de l’Amaurigue’ rosé geannuleerd. „En ik ben bang dat we het ook niet later in het jaar kunnen gaan vieren door alle restricties”, vertelt de normaal zo opgewekte Fleur toch wat treurig. De speciale oplage van de Provence-wijn werd desalniettemin erg goed ontvangen. „We hebben al bijna de helft van de in totaal 4000 flessen verkocht aan particulieren en wijnspeciaalzaken.”

Fleur de Groot ziet haar voornaam terug op de roséflessen.

Fleur en haar vader Dick de Groot en de getalenteerde wijnmaker Jean Marie Quef maakten een heerlijke limited-edition rosé. Sinds 1940 worden de beste wijnstokken geteeld op het landgoed van De l'Amaurigue in Le Luc en Provence. Toen de Nederlandse familie De Groot (Le Grand in het Frans) het landgoed in 1998 kocht, investeerden ze veel in het verbeteren en moderniseren van de wijngaard, het productieproces en de wijnstokken. Sinds 2000 maakt Domaine de l'Amaurigue al haar wijn op haar eigen landgoed. Vandaag de dag wordt de wijn gedistribueerd in Frankrijk, Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Ibiza, VS, Australië en Azië.

De zacht smakende en lichtroze rosé gemaakt komt van druiven van de beste parcelen van het Domaine en de twee oudste plots waaronder de druiven van hun 55 jaar oude grenache wijnstokken. „Met 50 procent grenache en 50 procent cinsault is het een rosé die je zintuigen zal verrukken. Het is een wijn om elk moment van je leven te vieren”, zegt Jean Marie Quef. „Het is Provence rosé op zijn best”, vult Fleur de Groot aan die zelf een andere rosé naar haar zag vernoemd: Fleur de l’Amaurigue. Oorspronkelijk was l'Amaurigue een boerderij gebouwd in 1786 en het landgoed bestond uit bos.