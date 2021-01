Twitter valt hard om ban ’publiekstrekker’ Trump

De ban van het persoonlijke account van Trump (@realDonaldTrump) viel in slechte aarde bij beleggers. De koers maakte bij de start een duikvlucht van 11% naar $48. De vrees bestaat dat Twitter zonder het account van Trump met maar liefst 88 miljoen volgers aan populariteit gaat verliezen.

Spreekbuis

Vooral na zijn aantreden in 2016 werd Twitter voor Trump steeds meer een spreekbuis om zijn persoonlijke- en zakelijke boodschappen naar buiten te brengen. Zo gaf hij onder meer hoog op van zijn beleid bij een sterk Amerikaanse banenrapport, maar ook als Wall Street records brak. Daarnaast werden zelfs ministers via tweets ontslagen.

Bekijk ook: Elon Musk is Jeff Bezos voorbij als rijkste mens

Aan de poging van Trump om via het account @POTUS (President of the United States of America) nog berichten op Twitter te zetten, werd vorig weekend eveneens snel een einde gemaakt. Vanaf halverwege januari bij het aantreden van Joe Biden als nieuwe president gaat dit account automatisch over op zijn naam.

Het aandeel Facebook dat Trump voor onbepaalde tijd in de ban heeft gedaan op zijn platformen, kwam bij de start ook onder druk met een min van 4%. De accounts van de Amerikaanse president op Facebook en Instagram zijn op last van topman Mark Zuckerberg tot nader order geblokkeerd.