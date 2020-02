Groupon in aanbieding op sterk Wall Street

Ⓒ ANP XTRA

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag tussentijds op winst. Wall Street herstelt daarmee van de verliezen van een dag eerder, toen een omzetalarm van Apple wegens de impact van het nieuwe coronavirus het sentiment onder druk zette. Vanuit China komen nu signalen dat er meer maatregelen op til zijn om de economische pijn van de epidemie te verzachten. Groupon is een negatieve uitschieter.