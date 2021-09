Verzekeraar vaker opgelicht met teruggestuurde pakketjes

Een Macbook, telefoon, een dure camera, allemaal gestolen. Uiteraard is er aangifte gedaan en konden alle originele facturen en bankafschriften worden overlegd. Dus of de verzekeraar maar wil uitkeren. Toch was hier sprake van fraude. De spullen waren namelijk al teruggestuurd naar de webshop, de hele diefstal was verzonnen.

Onderzoeker Erwin Godding van Dekra Investigations, een particulier recherchebureau dat schadeclaims onderzoekt, zegt het steeds vaker te zien, hoewel retourfraude lastig is om te ontdekken. ,,Het lijkt te kloppen van aangifte tot de bonnen en bankafschrift, zodat er niet snel twijfel rijst of de claim wel terecht is.”

Extra onderzoek

Volgens de onderzoeker is het zaak alle documenten secuur te bekijken. ,,Dit soort claims hebben steeds vaker betrekking op vrij dure en populaire apparatuur, die ook nog eens kort geleden is aangeschaft.” Het gaat dan om luxe artikelen als televisies, koffiezetapparaten, laptops en sieraden – favoriet bij de retourclaims. Ook het claimgedrag van de verzekerde in het verleden kan een indicatie dat er sprake is van fraude.

Hoe vaak de retourfraude precies voorkomt is niet duidelijk. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit roept verzekeraars op scherp te blijven en soms wat extra onderzoek te doen naar een claim.