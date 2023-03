Premium Het beste van De Telegraaf

Klassieke bluetooth-speaker krijgt stembediening

Hij doet denken aan zo’n klein retroradiootje, maar deze bluetooth-speaker is veel meer solide en klinkt een heel stuk beter dan alle oude radiootjes die wij ooit in handen hadden. De metalen rand zorgt voor stevigheid, heeft een kunststof achterkant en wordt mooi afgekleed door het canvas aan de voorkant. Het stijlvolle apparaatje is verkrijgbaar in wit en zwart met microfoon en dus Google Assistant en zonder ook in het groen en blauw.