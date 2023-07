Flinke tik voor Randstad, werkgevers zoeken minder personeel

Nederland presteert met een omzetdaling van 9% binnen Europa het slechtst. ,,Vooral de vraag vanuit de logistiek, de distributie en de financiële dienstverlening is afgenomen,” zegt cfo Jorge Vasquez in een toelichting op de cijfers. Volgens hem gaat de vergelijking met vorig jaar mank. Toen boekte Randstad een recordomzet doordat er veel mensen nodig waren om de explosieve vraag na corona op te vangen.

Auto-industrie

Frankrijk is in Europa het enige land waar Randstad de omzet tussen april en juli nog zag stijgen (plus 2%). Dat komt onder andere door de vraag vanuit de Franse auto-industrie waar de productie de afgelopen maanden is opgeschroefd. Ook in Duitsland zijn de autofabrikanten belangrijke afnemers van tijdelijk personeel. Vanuit andere sectoren nam de vraag af.

De hardste tik kreeg Randstad in de VS (min 13%) en in Canada (min 14%). Bedrijven zoeken er minder kantoorpersoneel en ook vanuit de techsector is de vraag kleiner, zegt Randstad-ceo Sander van ’t Noordende. Hij ziet dat voorlopig ook niet veranderen. ,,De eerste weken van juli laten op al onze markten een soortgelijke trend zien als de afgelopen maanden.”

Op en neer

Ondanks de verslechterde resultaten noemt de topman de prestaties van Randstad ’solide’. ,,De signalen over de economie zijn heel wisselend, de inflatie lijkt af te nemen, maar dat geldt nog niet voor de lonen. Wij passen ons daar op aan, we flexxen op en neer. Als de vraag vermindert, zoals nu, passen we onze uitgaven daarop aan. Daardoor zijn we er in geslaagd de marge met 4,2% op peil te houden.”

Randstad bespaarde op de eigen personeels- en organisatiekosten. Daarbij vielen geen ontslagen, maar er werd wel minder uitgegeven aan marketing en it. Ook gaan bepaalde projecten voorlopig niet door. Tegelijkertijd is er in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland nog wel sprake van een groeiende vraag. Vooral in Japan boert het uitzendconcern goed: daar groeide de omzet tussen april en juli met 7%.