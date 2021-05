Add Value: ’Buitengewoon schraal’ bod van VDL op Neways

VDL legde eind april nog een bod van €12,50 per aandeel inclusief dividend op tafel om Neways in handen te krijgen. Beide partijen lieten destijds weten gesprekken te voeren. Familieconglomeraat VDL is sinds 1995 aandeelhouder in Neways en heeft al een belang van 27,63% in zijn plaatsgenoot.

Neways en VDL werken al langere tijd samen. Neways maakt onder meer elektronica voor de auto-industrie, printplaten voor machines en defensiematerieel. Daarmee is de elektronicafabrikant in veel dezelfde markten actief als VDL.

Nauwelijks meerwaarde

Add Value benadrukt dat het overnamebod van €12,50 door VDL, een premie van 15% boven het slot van Neways vòòr de indicatieve bieding, nauwelijks een meerwaarde toekent aan het toekomstige groeipotentieel van de elektronicafebarikant en noemt het bod ’uiterst opportunistisch’ en ’veel te laag’.

Ook is Add Value nog steeds niet te spreken over de hoogte van het bod voor Hunter Douglas, waar het net als Neways minderheidsaandeelhouder van is. Meerderheidsaandeelhouder Bergson Holding dat in handen is van familie Sonnenberg, bracht begin april een openbaar bod uitgebracht op raambekleder van €64 per aandeel, hetzelfde als het voorgenomen overnamebedrag van eind vorig jaar.

Op basis van de recordcijfers in 2020 en de verwachting in 2021 is de geboden prijs van €64 per aandeel in contanten is het bod van Bergson volgens Add Value nog steeds ’ver onder de maat’.