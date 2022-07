Premium Het beste van De Telegraaf

Column: zet je schrap voor de recessie

Door joost derks

Als de energielevering aan Duitse autofabrikanten wordt beperkt, heeft dat grote economische gevolgen. Ⓒ ANP/HH

Het was even slikken toen Duitsland het eerste tekort op de handelsbalans in meer dan 30 jaar moest melden. Evenals het sterk dalende consumentenvertrouwen en de toenemende krapte op de energiemarkt, is het een teken dat Europa een lastige economische periode tegemoet gaat.