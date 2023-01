Forse afname verkoop nieuwbouw: grootste daling sinds 2015

Die neergaande trend wordt dinsdag bevestigd door het CBS, dat zich baseert op inschrijvingen van koopaktes en daardoor altijd een maand of drie achterloopt op de cijfers van de makelaars.

Prijs nieuwbouw

In het derde kwartaal van 2022 zijn 33,9% minder nieuwbouwkoopwoningen verkocht dan een jaar eerder, aldus het statistish bureau. Dat is de grootste daling sinds het begin van de metingen in 2015.

De prijs van een nieuwbouwkoopwoning was gemiddeld 13,7% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee kwam de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning uit op bijna €474.000. Dit is wel lager dan het tweede kwartaal, toen bedroeg de gemiddelde prijs voor het eerst meer dan een half miljoen euro.