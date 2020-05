Douwe Egberts met 11% winst terug op de beurs

Met de stap naar de beurs hebben bestaande aandeelhouders belangen te gelde gemaakt ter waarde van bijna €1,6 miljard. Met de nieuwe aandelen haalt het koffieconcern een kleine €2,3 miljard binnen. JDE Peet’s zou eerst woensdag 3 juni de stap naar de beurs maken, maar vanwege de grote belangstelling van investeerders is de beursgang vervroegd. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg is de beursgang van JDE Peet’s de grootste in Europa van dit jaar.

JDE Peet’s ontstond toen investeerder JAB zijn koffie-activiteiten in één bedrijf onderbracht. Alleen Nestlé is een groter koffiebedrijf als gekeken wordt naar de hoeveelheid koffiebonen die jaarlijks worden gebrand. JDE Peet’s wil de opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen gebruiken om de schulden te verminderen.

Het is voor Douwe Egberts niet het eerste avontuur op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door JAB.

Sinds de overname door JAB voerde het bedrijf de omzet jaarlijks met 3,1 procent op, tot 6,9 miljard euro in 2019. Die verkopen komen niet alleen op het conto van Douwe Egberts.