Ieren zetten toch licht op groen voor mondiale belastingdeal

Het belastingtarief wordt gesteund door circa 140 landen, maar Ierland wilde er eerder nog niet aan. Daarnaast moeten multinationals belasting gaan betalen in alle landen waar ze zaken doen.

Oplossing

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe zegt dat het een moeilijk besluit was om toch akkoord te gaan, maar dat het de juiste beslissing is voor zijn land. Volgens hem is Ierland onderdeel van de oplossing als het gaat om een internationaal belastingraamwerk.

Ook Estland, dat eerder eveneens afwijzend stond tegen het internationale belastingtarief, is donderdag akkoord gegaan. Alleen Hongarije is nog tegenstander nu. De bedoeling is dat het belastingtarief in 2023 van kracht wordt. Vrijdag is er een vergadering onder leiding van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) over het plan.