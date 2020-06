St.-Tropez om de hoek

Directeur Emmy Stoel en haar marketing- en verkoopdirecteur Kees Hoogetoorn van Sofitel Legend Hotel The Grand hadden een heus strand op de binnenplaats gemaakt met parasols en ligstoelen. Zij ontvingen tientallen gasten met Aix-rosé die Jaap Sonnemans van het Nederlandse domein uit de Provence had meegenomen.

Astrid Joosten met haar vriend Rob Peters.

Het werd een informeel samenzijn met onder meer oesters en kreeft. De dresscode was ’Beach Chique’, dus veel mensen met slippers, shorts en een hoed. „We hebben volop zonnecrème”, riep Hoogetoorn. The Grand Beach, ook Kaapstad heeft zo’n strand, leek net op St.-Tropez, maar dan om de hoek.

Connie Breukhoven (l.), Yves Gijrath en Emmy Stoel.

Tv-presentatrice Astrid Joosten streek er neer met haar vriend Rob Peters. Zangeres Connie Breukhoven-Witteman kwam met haar stadsautootje en had een eigen parkeerplaats met haar naam. Yves Gijrath van de Lxry Fair kwam op zijn gympen. Ondernemer Roel Veltmeijer van Arcade Gamestate had eindelijk weer een lach op zijn gezicht. Zijn speelhallen in tal van Europese landen zijn weer open.

Connie Breukhoven parkeert haar stadsautootje.

Columnist Frits Huffnagel droeg een vrolijk tropisch shirt. Op de normale openingsdagen kan men vanaf de tafels zelf (handig voor Covid-19-maatregelen), via een QR-code op de mobiel, direct de bestelling doorgeven voor zowel de gerechten als ook de drankjes. Tevens is er ook een mogelijkheid via een beltoets om de bediening naar de tafel te laten komen.

Emmy Stoel: „We hopen zo nog wat van de zomer te maken. Onze hotelbezetting ligt momenteel op de zes procent. Dat is dramatisch. En het Amsterdamse gemeentebestuur heeft het er zelfs nu over om bij drukte hotelkamers te sluiten. In welke realiteit leven deze bestuurders?”