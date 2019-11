Stikstof en Duitse industrie zitten TKH dwars

Alexander van der Lof, topman van TKH, stelt aandeelhouders opnieuw teleur. Ⓒ DIJKSTRA BV TKH Group 49.14 %

Haaksbergen - Technologiebedrijf TKH heeft zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat dit jaar naar beneden bijgesteld. De onderneming kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland doorsijpelen in de resultaten.