Burger krijgt peperdure klimaatrekening gepresenteerd

Soldaat altijd zijn natje dankzij watermachine

Een glaasje ijskoud water na een patrouille in de woestijn. Zo ziet de toekomst van soldaten op militaire missie er mogelijk uit. Het leger gaat apparaten uitproberen die koud drinkwater oogsten uit warme lucht. ’Met deze machine kunnen we dertig liter per dag maken”, sprak luitenant-kolonel Edwin L...