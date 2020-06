AEX dendert door tot ruim boven 550 punten

De AEX-index boekte rond 12.30 een winst van 1,5% bij een stand van 553,66 punten. De hoofdgraadmeter heeft daarmee de zware coronacrash die begin maart werd ingezet bijna gladgestreken. De AMX-index sprintte naar 2,1% winst bij 761,55 punten.

Europese beurzen elders gaven ook flink gas: de Britse FTSE 100 (+1%), CAC 40 (+1,1%) en Duitse DAX (+1,6%) profiteerden van optimisme. De DAX-bedrijven zijn beland op een koerswinstverhouding van 20; het hoogste niveau sinds de dot.com-bubbel. Het nieuwe Duitse werkloosheidscijfer, 238.000 erbij tot 6,3% van de beroepsbevolking, kwam boven verwachtingen uit.

Beurzen in Azië sloten in de ochtend gemiddeld positief, de Nikkei (+1,3%) ging naar zijn vierde winstdag op rij.

,,Er wordt over een breed front ingekocht. We staan op koerswinstverhoudingen die we in twintig jaar niet hebben gezien”, aldus econoom Simon Wiersma van ING. ,,De risicopremies zijn al erg afgekomen.”

Lichtpuntjes dienstensector

Rein Schutte, beleggingsadviseur, bij Noesis Capital Mangament, benadrukt dat naast de lichtpuntjes in de dienstensector beleggers zich ook verheugen op verwachte nieuwe monetaire steun vanuit de Europese centrale bank (ECB) die morgen met rentebesluit naar buiten komt. Daarnaast wijst hij er op dat het aangekondigde nieuwe Duitse steunplan vooral de autosector in dat land een steun in de rug heeft gegeven.

Verder draagt volgens hem de verdere opleving van de olieprijzen geholpen door een voorziene verlenging van de productiebegrenzing bij aan het aanhoudende zonnige beursklimaat. „Partijen die lange tijd anticipeerden op een correctie van de koersen, hebben inmiddels de handdoek in de ring gegooid. Beleggers lijken vooral bang te zijn om de boot te missen. Het verwachte slechte banenrapport van ADP over de private arbeidsmarkt in de VS later vanmiddag zal waarschijnlijk ook voor kennisgeving worden aangenomen.” Er wordt een afname van nog eens 900.000 jobs voorzien.

Beurzen in New York eindigden dinsdag met winst. Beleggers negeerden de gevolgen van de rellen voor winkelcentra en een oplopend aantal gewonden en doden bij de rellen na de dood van George Flloyd.

De eerste futures tonen wederom winsten, van 0,3% tot 0,6% bij opening van Wall Street om 15.30 uur.

Brede winst

Bij de hoofdfondsen vertoonde zich winst over meerdere sectoren. Maar vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg het hardst met bijna 10% koerswinst. Chiptoeleverancier ASMI (+4,4%) en Aegon (+6%) profiteerden ook sterk van de aankooprush.

Ook de overige financiële instellingen behielden de vaart van dinsdag, na signalen dat de negatieve rentes hun einde naderen: ING won 4,5%, ABN won 1,9%, ASR 1,8%, NN Group 1,7%. Volgens Schutte

Shell werd 3,4% duurder in reactie op de verdere opleving van de olieprijzen.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Air France KLM vleugels met een koerssprong van 6,7%. Sectorgenoot Lufthansa kondigde een grootscheepse reorganisatie aan. Ingenieursbureau Arcadis zat ook in de lift met een vooruitgang van 5%. Voor bodemonderzoeker Fugro hadden beleggers 5,3% meer over.

Led-verlichtingproducent Signify steeg in de Midkap met 5,6%. Analisten van de Franse bank Société Générale verhoogden hun aanbeveling.

Speciaalchemiebedrijf Avantium (+2,2%) liet bij de smallcaps weten een opdracht te hebben gekregen van de King Abdullah University of Science and Technology. „De opdracht is de moeite waard”, aldus analisten van KBC Securities. ING heeft een koopadvies op Avantium geplakt.

Verder was Kendrion in goede doen en dikte 7% aan. De toeleverancier voor de auto-industrie ging in de slipstream mee met de sterk verbeterde stemming in deze sector.

