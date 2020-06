AEX raast in zijspan bij ASML naar piek in drie maanden

De AEX-index raakte steeds beter op dreef en eindigde op een winst van 2,8% bij een stand van 561,30 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De AMX-index sprintte zelfs 3,2% vooruit naar 769,24 punten.

Bij Europese beurzen elders zat de sfeer er ook zeer goed in : de Britse FTSE 100 (+1,9%), CAC 40 (+1,8%) en Duitse DAX (+1,6%) profiteerden van optimisme.

In de middag kwam het sterk meevallende banenrapport van salarisverwerker ADP naar buiten. Het aantal banen bij het Amerikaanse bedrijfsleven is veel minder hard gedaald dan vooraf werd gevreesd. Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot, benadrukt dat er vorige week al wat groenscheuten in de Amerikaanse arbeidsmarkt zichtbaar waren. „De enorme afwijking tussen het echte ADP-cijfer en de verwachting is echter opvallend. Deze coronaperiode maakt wel moeilijk om de werkelijke situatie goed in te schatten. Daarnaast zijn er tot nu toe vooral werknemers met tijdelijke banen ontslagen die door de versoepeling ook snel weer kunnen worden aangenomen.”

Een flinke verbetering in de Amerikaanse dienstensector wakkerde de kooplust bij beleggers nog verder aan. De ISM-index veerde vanaf een dieptepunt in mei aardig op.

Verder hebben beleggers in de aanloop naar het rentebesluit van de ECB goede hoop op nieuwe stimulering, stelt Aben. „Ook als de ECB morgen nog niet in actie komt, zal er in de toelichting zo goed als zeker op worden gehint om het de volgende keer wel te gaan doen. Ik denk dat ECB-voorzitter Lagarde zich vooraf wel een rustigere inwerkperiode had voorgesteld. Beleidsmakers hebben wel veel geleerd van de crisis in 2008 en 2009 door grootscheeps te stimuleren.”

Aben houdt er rekening mee dat het V-vormige herstel op de aandelenmarkten nog verder kan doorzetten. Hij wijst er op dat door het gebrek aan alternatieven, het TINA-effect weer is komen bovendrijven. Het beperkte aantal nieuwe coronabesmettingen ondanks het opheffen van de lockdowns heeft volgens ook moed gegeven. „Je ziet dat beleggers nu vooral aandelen weer oppikken, die in maart nog hard geraakt zijn, zoals vastgoed, financials en oliewaarden.” Aan de andere kant waarschuwt hij voor al te veel optimisme. „In de VS bestaat het risico dat het coronavirus weer massaal de kop gaat opsteken, maar ook een land als Brazilië waar veel multinationals actief zijn, is vanwege het coronagevaar een grote onzekerheid.”

Unibail ligt er uitstekend bij

In de AEX speelde vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield opnieuw prominent de hoofdrol met een springplank omhoog van 14,7%. Chiptoeleverancier ASMI (+6,5%) profiteerde ook sterk van de kooplust. Branchegenoot ASML zette met een plus van 3,8% een record neer van ruim boven €300.

Financiële instellingen zaten eveneens stevig in de lift , na signalen dat de negatieve rentes hun einde naderen: Aegon was het best op dreef met een koerssprong van 9,9%. ING zag de koers 5,1% aantrekken, terwijl ABN 4% won.

Verder beleefde Shell een prima dag en werd 4,2% duurder ondanks de terugtrekkende beweging van de olieprijs na een verdere stijging eerder op de dag. De OPEC-meeting zal naar verwachting worden uitgesteld naar halverwege juni.

Adyen was een negatieve uitzondering en moest 0,2% afstaan. Bestuurders bij de beursparel hebben een deel van hun belangen in de betalingsverwerker afgebouwd.

Bij de middelgrote fondsen kreeg Air France KLM vleugels met een koerssprong van 9,7%. Sectorgenoot Lufthansa kondigde een grootscheepse reorganisatie aan. Ingenieursbureau Arcadis zat ook in de lift met een vooruitgang van 7,7%.

Led-verlichtingproducent Signify steeg in de Midkap met 5,7%. Analisten van de Franse bank Société Générale verhoogden hun aanbeveling.

Speciaalchemiebedrijf Avantium (+2,2%) liet bij de smallcaps weten een opdracht te hebben gekregen van de King Abdullah University of Science and Technology. „De opdracht is de moeite waard”, aldus analisten van KBC Securities. ING heeft een koopadvies op Avantium geplakt.

Verder was Kendrion in goede doen en dikte 3,8% aan. De toeleverancier voor de auto-industrie ging in de slipstream mee met de sterk verbeterde stemming in deze sector. Detacheerder Brunel dat veel zaken doet in de oliesector spoot 12,5% omhoog.

