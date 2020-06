Brede winst Damrak, hoop op meer steun

Amsterdam - Beleggers boekten in de beurshandel op het Damrak woensdag opnieuw winst. Inkoopmanagerscijfers toonden herstel in China en Zuid-Europa. Shell bloeide op dankzij de olieprijs, en ging met ASMI aan kop in de AEX. Air France KLM werd met Fugro ingekocht bij de middelgrote fondsen.