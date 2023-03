FNV: vier keer zoveel stakingen als normaal

De vakbonden voerden de afgelopen maanden actie bij de gemeenten, in het streekvervoer en bij verschillende bedrijven. Ook in de algemene ziekenhuizen werd ’gestaakt’, wat in dit geval betekende dat er door het personeel op meer dan zestig locaties een zondagdienst werd gedraaid.

Bij de gemeenten en in de ziekenhuizen is er inmiddels een cao-akkoord bereikt. In het streekvervoer wordt nog onderhandeld en zijn nieuwe stakingen voorlopig van de baan. Bij de Bijenkorf leverden de acties - en de oproep tot een consumentenboycot - behalve veel publiciteit geen hoger salaris op.

Vierde week

Ook bij vloerenproducent Forbo staan partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Werknemers van de vestiging in Assendelft zijn inmiddels voor de vierde week aan het staken. Donderdag is er voor het eerst in de geschiedenis een 24-uursstaking bij ING.

Volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha is de actiebereidheid groot, ,,omdat onze leden zien dat er nog steeds goede winsten worden gemaakt, terwijl zij moeten beknibbelen op hun uitgaven door de torenhoge inflatie.” Ook merken werknemers dat ze op de krappe arbeidsmarkt hard nodig zijn. Bovendien steekt staken aan. ,,Het loont, dat zien zij ook.”

Nivelleren

Gemeente-ambtenaren kregen na hun stakingsestafette een salarisverhoging van 12%. Werknemers in de ziekenhuizen krijgen er dit jaar, zo is maandagavond afgesproken, twee keer 5% loon erbij en volgend jaar nog eens tussen de 2 en 5%. Ook wordt de reiskostenvergoeding verdubbeld van 8 naar 16 cent per kilometer. Het cao-akkoord moet nog wel goedgekeurd worden door de leden.

Opvallend is dat in veel nieuwe cao’s de lagere loonschalen er méér bij krijgen dan collega’s die modaal of meer verdienen, een soort nivelleren op bedrijfsniveau dus. Bonden en werkgevers proberen op die manier vooral de koopkracht van de mensen met de laagste inkomens zo veel mogelijk overeind te houden.