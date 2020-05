Autoverhuurder Hertz bereikt nog geen akkoord met schuldeisers

Estero - Overleg tussen autoverhuurder Hertz en zijn schuldeisers over uitstel van betaling is vastgelopen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Later vrijdag verloopt een deadline. Hertz kwam in de problemen toen zowel zakenreizen als vakanties niet meer doorgingen vanwege de coronamaatregelen die veel landen troffen. Daardoor werden er nauwelijks meer auto's verhuurd.