’De boerderij is wel mijn pensioen’ Boeren in onzekerheid na stikstofbrief kabinet: ’Ik wil niet stoppen’

De Gelderse rundveehouder Jos Bolk is boos: „Net als bij veel andere boeren is het bedrijf wel mijn pensioen.” Ⓒ APA

Amsterdam - Boeren dicht bij Natura 2000-gebieden blijven na de stikstofbrief van het kabinet vrijdag in grote onzekerheid zitten. Ze weten nog steeds niet wat een piekbelaster is. Daarnaast tasten zij in het duister over hoe de bedrijfswaarde van hun boerderij wordt berekend. Dat moet het kabinet nog uitwerken. „De boerderij is wel mijn pensioen.”