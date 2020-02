Warren Buffett openbaart testament: hier gaan zijn miljarden naartoe...

Het gros van Buffetts rijkdom (99%) zit vast in aandelen van Berkshire, het investeringsfonds dat de Amerikaan in de jaren zestig zelf heeft opgericht. Dat belang in één keer verkopen zou een schok veroorzaken op de beurs, en slecht zijn voor alle achterblijvende Berkshire-aandeelhouders.

Plukjes aandelen

Het plan van Buffett om dat te voorkomen, zo schrijft hij in het zaterdag gepubliceerde jaarverslag van zijn bedrijf, is om zijn belang langzaam af te bouwen. Eerst moeten de ’A-aandelen’ die in Buffetts erfenis zitten worden omgeruild voor veel goedkopere B-aandelen. Dat gebeurt in kleine plukjes.

Daarna worden die B-aandelen overgedragen aan goede doelen, zoals de stichting van Bill en Melinda Gates. Die moeten direct cashen, zodat de aandelen terug op de markt komen. Buffett verbiedt in zijn testament dat zijn belang rechtstreeks wordt verkocht.

Geheim

Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger (96) beseffen dat hun einde nadert, schrijven ze in het jaarverslag. Berkshire Hathaway zal ook na hun overlijden in goede handen zijn. Wie de teugels van het investeringsfonds uiteindelijk in handen krijgen, is niettemin een van de best bewaarde geheimen van Wall Street.

Uit de jaarcijfers van Berkshire Hathaway blijkt overigens ook dat het fonds een enorme stapel cash bezit – $128 miljard – waar het maar niet mee investeert. Buffett noemt als reden dat aandelen op dit moment ’skyhigh’ staan.