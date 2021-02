Aanstichter GameStop-gekte in Washington aan tand gevoeld

Gill, een 34-jarige in een buitenwijk van Boston woonachtig financieel adviseur, werd vorige maand het gezicht van de aanval door zogeheten Reddit-beleggers op hedgefondsen die speculeerden op een koersdaling van het aandeel GameStop, een retailer van videogames. Gill behoorde daarbij tot de vroege investeerders.

De herhaalde oproepen op WallStreetBets om GameStop te blijven kopen, droegen sterk bij om de koers tot zeer grote hoogte te stuwen.

Gill die in september 2019 voor het eerst begon te handelen in GameStop zag vooral in de eerste weken van dit jaar de waarde van zijn belegging hard oplopen. Zijn startkapitaal van $50.000 groeide door de enorme koersstijging van de winkelketen van videogames uit tot tientallen miljoenen, tot groot enthousiasme van kleine beleggers, verenigd op het platform WallStreetBets, die gezamenlijk ook massaal mee gingen doen met Gill.

Topmannen opgetrommeld

Nadat de kruitdampen bij GameStop optrokken waren, had vooral hedgefonds Melvin Capital zware klappen opgelopen. Naast Gill moet ook topman Gabriel Plotkin van Melvin Capital verschijnen voor een commissie in de VS die onderzoek doet naar mogelijke manipulatie bij de handel in GameStop.

Daarnaast is de baas van beursbroker Robinhood, Vladimir Tenev, opgeroepen. Verder wordt Reddit-topman Steve Huffman aan de tand gevoeld in de zitting die donderdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd) begint.

Op het forum WallStreetBets is het aankomend optreden van Gill groot nieuws. De vrees bestaat dat de kleine belegger uit Boston het vuur aan de schenen wordt gelegd vanwege zijn rol bij de turbulentie rond GameStop. Daarnaast zijn er ook veel steunbetuigingen om Gill een hart onder de riem te steken.