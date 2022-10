Keerpunt op huizenmarkt, prijzen knallen in recordtempo omlaag

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning was €425.000, tegen €448.000 in het tweede kwartaal. Vergeleken met vorig jaar resteert wel een plusje van 2%. Dit terwijl de afgelopen jaren wel prijsstijgingen van 20% werden gemeten.

De omslag van de woningmarkt is volgens de NVM ook te zien in het toegenomen woningaanbod. Bij de aangesloten makelaars staan nu 30.000 woningen te koop. Dat zijn er 80% meer dan vorig jaar. Het zorgt voor ’meer ruimte en kansen op de woningmarkt’, constateert de NVM. Toch hapten kopers nog niet massaal toe. Het aantal verkochte huizen was in het derde kwartaal met 33.000 woningen vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Verhitte markt

„De cijfers wijzen erop dat de extreem verhitte markt van de afgelopen half jaar een keerpunt heeft bereikt”, zeg waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen. Volgens haar is de huizenmarkt hiermee echter nog niet meteen ’normaal’ geworden. „Daarvoor is het aanbod nog zeker niet toereikend. De invloed van de gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en inflatie halen wel de gekte uit de markt.”

Voor de kopers, met name de starters, is de huizenmarkt volgens Gerssen wel een stuk vriendelijker geworden. „De markt komt nu duidelijk in beweging. Het aanbod op de woningmarkt groeit, maar dat doet het aantal huishoudens ook. Met een actueel tekort van meer dan 300.000 woningen, moeten onze makelaars nog te veel nee verkopen.”

Boven vraagprijs geboden

Ondanks de ingezakte prijzen, werd in het derde kwartaal nog in bijna twee derde van de gevallen boven de vraagprijs geboden. Gemiddeld werd 3% boven de vraagprijs geboden.

Bij vrijstaande woningen was de prijsdaling het kleinst, met een daling van 3,9% vergeleken bij het tweede kwartaal. Appartementen werden bijna 6% goedkoper. Gemiddeld duurde het 27 dagen voordat een woning was verkocht. Dat was vier dagen langer dan een kwartaal eerder.

Nieuwbouwwoningen

Bij nieuwbouwwoningen, die alsmaar schaarser en gewilder worden, is veel minder sprake van afkoeling. Gemiddeld werd voor een nieuwbouwwoning €496.000 betaald. Dat is 8% meer dan een jaar geleden.

Toch is de NVM somber over de nieuwbouwmarkt. Volgens de organisatie blijft de nieuwbouw achter door de gestegen rente en grondkosten, plus de plannen van woonminister Hugo de Jonge om de vrije huursector te reguleren. Daardoor worden ook bouwprojecten afgeblazen waarin deels koopwoningen zitten. „Bovendien zijn de soorten woningen en de prijzen niet in lijn met wat kopers zoeken en zich kunnen en willen veroorloven”, zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de NVM vakgroep Wonen.