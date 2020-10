Mobiele storing legt netwerk T-Mobile plat

Storingsmelder Allestoringen.nl constateert vooral problemen met mobiel bellen. Driekwart van de 2681 meldingen gaan over mobiele onbereikbaarheid, hoewel er ook honderden klachten zijn over het uitgevallen vaste internet van T-Mobile. „Ik kan niet bellen naar of gebeld worden door nummers van T-Mobile. Andere nummers zoals KPN en Vodafone werken wel”, meldt Ruben op Twitter.

Apeldoorn

De problemen met het mobiele netwerk lijken zich vooral te concentreren in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Brabant en Zuid-Holland. Maar bijvoorbeeld ook gemeente Apeldoorn meldt dat zij telefonisch niet bereikbaar is wegens de storing. De gemeente roept bewoners op om eventuele vragen aan het gemeentehuis via mail, Twitter of Facebook te stellen.

Afgelopen week waren er al meerdere grote storingen bij T-Mobile. De provider zelf maakt woensdag ook melding van de storing, maar zegt nog niet te weten wat precies de oorzaak is: „We hebben meldingen ontvangen dat een aantal van onze klanten niet kan bellen of gebeld worden. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak en de oplossing.”