Mobiele storing T-Mobile opgelost

Storingsmelder Allestoringen.nl constateerde vooral problemen met mobiel bellen. Driekwart van de ruim drieduizend meldingen ging over mobiele onbereikbaarheid, hoewel er ook honderden klachten waren over het uitgevallen vaste internet van T-Mobile.

Apeldoorn

De problemen met het mobiele netwerk concentreerden zich vooral in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Brabant en Zuid-Holland. Maar bijvoorbeeld ook de Rotterdamse rechtbank en gemeente Apeldoorn meldden dat zij telefonisch niet bereikbaar waren wegens de storing. Apeldoorn riep zijn bewoners op om eventuele vragen aan het gemeentehuis via mail, Twitter of Facebook te stellen.

Afgelopen week waren er al meerdere grote storingen bij T-Mobile. De provider zelf maakt woensdag ook melding van de storing, en zegt rond twaalf uur de oorzaak verholpen te hebben: „Het probleem is opgelost! Nogmaals sorry voor het ongemak. Mocht je tóch nog problemen ervaren, laat het dan vooral weten”.