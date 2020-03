Beladen cadeau voor Indonesië

Java-oorlog

De prins staat in Indonesië bekend als een nationale held. Hij leidde de Java-oorlog die in 1825 uitbrak tegen de Nederlandse overheersers. Vijf jaar later werd de opstand neergeslagen door generaal Hendrik de Kock, waarna het gehate Cultuurstelstel werd ingevoerd. Met uitbuiting van de Javanen tot gevolg en een groeiende haat tegen de Nederlanders.

De gevangenneming van prins Diponegoro zoals de schilder Nicolaas Pieneman die in 1830 weergaf. Of het er voor het residentshuis in Magelang werkelijk zo aan toeging, is onduidelijk. Ⓒ FOTO RIJKSMUSEUM

Uitgerekend enkele dagen voordat koning Willem-Alexander zijn staatsbezoek begint met koningin Máxima ging onze overheid deze pijnlijke episode niet uit de weg. Met de overhandiging van de kris aan de Indonesische ambassadeur lijkt ons land een verzoenende handreiking te willen doen, die de missie van de koning én het meereizende bedrijfsleven kan ondersteunen.

Willem I

Diponegoro’s kris is lang koninklijk bezit geweest. Een jaar na zijn gevangenname werd het wapen namelijk door een Nederlandse kolonel geschonken aan koning Willem I. De koning verhief De Kock vijf jaar na de beëindiging van de Java-oorlog in de adelstand met de titel baron.

Nadat het pronkstuk ruim een halve eeuw was ondergebracht in het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, raakte de koninklijke collectie verspreid over verschillende musea. Veel informatie ging verloren en lang was onduidelijk waar de bewuste kris was gebleven. Onderzoek van Nederlandse én Indonesische experts heeft duidelijk gemaakt dat de dolk zich bevond in het Museum Volkenkunde in Leiden als onderdeel van de Rijkscollectie.

Sultan Yogyakarta

Prins Diponegoro was een zoon van de sultan van Yogyakarta. Het koningspaar is overmorgen bij de huidige sultan van Yogyakarta, om met hem te lunchen in zijn paleis.