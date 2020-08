’Staking Wehkamp voorbij’

De vakbond legt het akkoord vanavond nog wel voor aan de achterban. Ook Wehkamp bevestigt dat er een principeakkoord is gesloten. „Wij zijn blij dat we eruit zijn gekomen in het belang van de medewerkers,” aldus een woordvoerder.

De Britse eigenaar van Wehkamp, de investeringsmaatschappij Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik in Gelderland sluiten en verkopen. De reorganisatie treft ook het hoofdkantoor en deels het distributiecentrum in Zwolle. In totaal zouden 82 medewerkers hun baan verliezen. Volgens FNV werden die medewerkers met een fooi afgescheept terwijl het met het bedrijf goed gaat.

Wehkamp zelf zegt dat de reorganisatie niks te maken heeft met winst maken, maar met de veranderende onlinewereld en concurrentie. De webwinkel maakte vanmorgen bekend dat de winst ten opzichte van een jaar eerder is verdubbeld, tot €24 miljoen. De totale omzet daalde licht met 3% naar €640 miljoen. Het boekjaar van Wehkamp loopt van april 2019 tot maart 2020.

