FrieslandCampina breidt uit in Nigeria met mobiele zuivelfabriek

Van buiten zien ze eruit als met FrieslandCampina-reclame bestikkerde zeecontainers, maar deze vijf schakelcontainers samen vormen een heuse yoghurtfabriek met melk van lokale boeren. Met deze fabriek, onderdeel van het internationale Dairy Development Program, wil FrieslandCampina zijn positie in Nigeria versterken. De fabriek produceert vanaf de start 18 miljoen zakjes drinkyoghurt, maar de capaciteit is snel opschaalbaar.

„Met deze verplaatsbare zuivelfabriek helpen we duizenden lokale Nigeriaanse boeren aan een betrouwbare afname van hun melk en dus inkomsten”, zegt Jeroen Elfers, directeur zuivelontwikkeling en melkstromen bij FrieslandCampina. „Daarnaast dragen we bij aan werkgelegenheid en voorzien we de bevolking van voedingsrijke en betaalbare zuivelproducten.”

Jeroen Elfers, directeur dairy development en melkstromen bij FrieslandCampina (l) en Taiwo Ahmed, voedingstechnoloog FrieslandCampina Nigeria Ⓒ Foto Anne van der Woude

Nederlandse melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina, zetten nogal eens vraagtekens bij de buitenlandse avonturen van de zuivelcoöperatie. Zeker als de investering bestemd is voor verwerking van melk van buitenlandse boeren en niet van de coöperatie, zijn de Nederlandse boeren kritisch.

„Dat is ook logisch, want we investeren met het geld van onze leden”, zegt Elfers. „Maar Nigeria zit in de top 4 van onze exportlanden en het land wordt steeds belangrijker. Het heeft nu al een bevolking van tweehonderd miljoen mensen en dat aantal verdubbelt tot 2050. Dit moeten wij doen om toegang te houden tot die markt, het is eigenlijk een licence to import. Wil je toegang houden tot die markt, dan eist de Nigeriaanse regering dat je investeert in hun binnenlandse voedselvoorziening. Er zijn nog maar zes of zeven zuivelfabrikanten in de wereld die toegang hebben tot het land.”

FrieslandCampina is al bijna 65 jaar actief in Nigeria. In 1974 opende FrieslandCampina de eerste melkfabriek in Nigeria, FrieslandCampina Wamco. In Leeuwarden wordt al jaren melk van Nederlandse melkveehouders verwerkt tot poeder om daarna verscheept te worden naar Nigeria, waar die poeder weer wordt verwerkt tot volwaardige zuivelproducten. Daarnaast heeft FrieslandCampina daar in het kader van het Dairy Development Porgram een melkveehouderij op tien hectare grond. Met een omzet van zo’n €370 miljoen is FrieslandCampina met zuivelmerk Peak marktleider in Nigeria.

De zakjes drinkyoghurt rollen van de band. Ⓒ Foto Anne van der Woude

Met de investering ’van enkele miljoenen’ in de nieuwe zuivelfabriek vergroot FrieslandCampina het aantal melkstromen in Nigeria van twee naar drie. Naast de zuivelstroom van melk van eigen leden en die in het zuidwesten met melk van lokale boeren, komt er nu ook een melkstroom in het noordoosten van het immense Afrikaanse land bij.

Er zijn nog wel enkele hobbels te nemen voor de nieuwe zuivelfabriek een succes genoemd kan worden. FrieslandCampina moet daar de hele keten opzetten, van boer tot levering aan de detaillist. Bedoeling is dat er een aantal melkverzamelpunten komen, waar Nigeriaanse boeren hun melk in veelal ouderwetse melkbussen heen kunnen brengen

Voedingswaarde

De gemiddelde Nigeriaanse melkveehouder heeft zo’n twee tot tien koeien die op verschillende ondergronden loopt. „Onze grootste uitdaging is te zorgen voor een goede kwaliteit van melk, een constant goede voedingswaarde”, zegt Taiwo Ahmed, manager technologie van FrieslandCampina in Nigeria.

De mobiele fabriek moet eind 2022 operationeel zijn en drinkyoghurt leveren van het nieuw op te richten lang houdbare drinkyoghurtmerk NuNu.