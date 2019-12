Hema klimt langzaam uit dal

De vergelijkbare groei bedroeg 2,7% in het derde kwartaal vergeleken met vorig jaar. Topman Tjeerd Jegen is tevreden. Hij ziet de nieuwe strategie om Hema-producten ook bij derden (het Franse Franprix en Wehkamp) te verkopen, langzaam bijdragen aan het resultaat. Dat zal in de toekomst nog meer worden, omdat de samenwerking met de Fransen fors wordt uitgebreid.

Ook gaat de Hema profiteren van de maandag gesloten deal met Jumbo, waardoor er ongeveer €100 miljoen van de schuld kan worden afgeschreven. Hetgeen het warenhuis 6,5 tot 8,5 miljoen per jaar scheelt aan rente.

Financieel topman Ton van Veen zei maandag tegen De Telegraaf dat Jumbo de cijfers van Hema goed had bestudeerd en dat de negatieve cijfers vooral voortkomen uit de torenhoge schuld die de vorige eigenaar Lion Capital had achtergelaten. „De onderliggende cijfers van Hema zijn goed”, zei Van Veen. „Wij omringen ons alleen met winnaars en de Hema hoort daarbij.”

De netto omzet van Hema steeg in het eerde kwartaal met 4,2% tot €317,2 miljoen van €304,4 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat kwam uit op €62,8 miljoen, tegen €30,6 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Maar dit hoge cijfer komt vooral door andere boekhoudregels. Zonder dit effect zou het bedrijfsresultaat uitkomen op €31,7 miljoen, een stijging van 3,6% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het nettoverlies van Hema werd in dit kwartaal beperkt tot €1,4 miljoen. Ook hier spelen de veranderende boekhoudregels een rol. Op basis van de oude regels zou Hema zelfs een nettowinst van €2,7 miljoen hebben geboekt.