Premium Het beste van De Telegraaf

Column: gescheiden? Let op wat dit voor je pensioen betekent

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Mensen die scheiden denken vaak niet meteen aan hun pensioen. Ⓒ ANP/HH

Deze week maar even geen column over het nieuwe pensioenstelsel. Dat is uitgesteld tot juli 2023, dus kan wel even wachten. Het duurt immers toch al meer dan tien jaar.