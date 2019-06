'Lagere prijs voor Franse 5G-aanbesteding'

De opbrengsten van de 5G-veiling werden eerder geraamd op 1,5 miljard tot 3 miljard euro. Een geschikte partij zou volgens de krant de opdracht binnen kunnen slepen voor een bedrag aan de onderkant van die bandbreedte.

Volgens de bronnen heeft de regering haar lesje geleerd met het uitrollen van het 4G-netwerk. De veiling van dat netwerk leverde Frankrijk eerder 2,8 miljard euro op, maar de uitrol ervan is nog niet in alle regio's gerealiseerd. Frankrijk zou verder de voorkeur hebben voor vier partijen in de telecommarkt: Bouygues Telecom, Free, Orange en SFR, de glasvezeldochter van Altice Europe.