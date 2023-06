Werkgever wil controle ziek personeel zonder goede reden

Bij onderzoeksbureau Hoffmann, een van de bekendste op het gebied van bedrijfsrecherche, komen onderzoeksaanvragen voor verzuimfraude binnen. Bij één op de drie is dat gebaseerd op een onderbuikgevoel. Vorig jaar was dat nog 14%. Het bureau kan zonder directe aanleiding geen onderzoek starten.

„In tegenstelling tot wat veel ondernemers en hr-professionals denken, is een onderbuikgevoel wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole uit te mogen voeren. Er moet om te beginnen sprake zijn van concrete signalen van verzuimfraude en de regels voor verzuim en hoe daar mee om te gaan moeten duidelijk zijn”, vertelt Ron Nieuwendijk, consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann.

Verzuimdossier

Werkgevers die vermoeden dat hun werknemer niet echt ziek is, doen er goed aan regelmatig contact te houden met de thuiszittende werknemer. Ook is het slim op tijd een arbo-arts in te schakelen, en essentieel om het verzuimdossier op orde te houden. Alleen dan kan een onderzoek naar verzuimfraude worden gestart.

Bedrijven doen wel steeds vaker een verzoek om dit type onderzoek. In de eerste maanden van 2023 kwamen er 11% meer aanvragen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat terwijl de verzuimcijfers juist dalen. Het bureau voerde 25% minder onderzoeken uit dan een jaar eerder.