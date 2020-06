Klant ABN Amro gaat 10% meer betalen

De kosten van het basispakket stijgen vanwege de investeringen van de bank in het vernieuwen van haar betalingsproducten, meldt ABN donderdag in een persbericht. Ook heeft de bank hogere kosten om te dekken, mede als gevolg van wettelijke vereisten zoals de bestrijding van witwassen. De bank is naar eigen zeggen met €1,70 per maand nog altijd de goedkoopste.

Voor dat bedrag krijgt de klant met het basispakket een rekening, bankpas en toegang tot internetbankieren. Klanten kunnen zelf bepalen of ze extra betaalproducten kopen, zoals een creditcard of een tweede bankpas. ABN-klanten ontvangen een e-mail over de wijzigingen en een melding in hun internetbankieren-omgeving of per brief.

Onbegrip

ABN Amro stuntte vier jaar geleden nog met het flink verlagen van de kosten van betaalpakketten voor 2,2 miljoen particuliere klanten, waar concurrenten als ING en Rabobank die toen begonnen te verhogen. De jaarlijkse kosten van het goedkoopste betaalpakket ging bij ABN Amro van €39 naar €16,80 per jaar, oftwel: van €3,25 naar €1,40 per maand.

Toenmalige directeur Frans Woelders van ABN Amro Particulieren zei toen dat patriculieren de hoge kosten voor betalingsverkeer niet begrijpen: „Ze vinden dat we te duur zijn. Dat is voor ons de belangrijkste reden om de prijzen aan te passen.”

Banken kregen de afgelopen jaren echter steeds meer last van dalende rente-inkomsten door het negatieve rentebeleid bij de Europese Centrale Bank (ECB). Vergeleken met andere banken in Europa hebben Nederlandse banken relatief veel minder commissie-inkomsten. Daarbij lopen de kosten de laatste jaren stevig op door strengere klant- en witwascontroles. Ook zijn banken veel kwijt aan innovaties, zoals instant payments en Apple Pay.