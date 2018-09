Ordina verbetert winst en omzet

De opbrengsten kwamen in de periode uit op 91,3 miljoen euro, 4,4 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. In Nederland viel de omzet bijna 2 procent hoger uit terwijl in België en Luxemburg samen sprake was van een dubbelcijferige groei. Ordina verdiende meer geld met opdrachten voor overheden en financieel dienstverleners. In de zorg en industrie was sprake van een krimp.

Het bedrijfsresultaat steeg naar 6 miljoen euro, waar dit een jaar eerder 4,3 miljoen euro was. Ook wist Ordina zijn nettoschuldpositie verbeteren, van 2,5 miljoen naar 0,7 miljoen euro.

Verder toonde Ordina zich tevreden met het totaal van 177 nieuwe medewerkers die afgelopen kwartaal werden gestrikt. Daartegenover stond het vertrek van 170 personeelsleden op een totaal van 2567 bij het slot van de meetperiode.