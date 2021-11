Winkeliers niet in paniek door avondsluiting

Ook de Raad Nederlandse Detailhandel heeft begrip voor de maatregelen. ,,Het kabinet grijpt in om het virus te verspreiden. Daar hebben de winkeliers die zijn aangesloten bij ons begrip voor”, laat directeur Eus Peters weten. ,,Winkeliers zullen de wet volgen en blijven inzetten op spreiding van klanten over de week, wat wel moeilijker wordt als de openingstijden worden beperkt.”

De winkeliers zien echter niets in het plan om klanten te controleren op hun coronatoegangsbewijs en identiteit aan de voordeur. ,,Het is onwerkbaar als bij 56.000 niet-essentiële winkelvoordeuren een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs gevraagd moet worden, waarna je de winkel binnen kunt zonder mondmasker of afstandsregel en bij de 30.000 essentiële winkelvoordeuren je weer mét mondmasker naar binnen moet en anderhalve meter afstand moet houden”, aldus Peters.

De detailhandel kampt bovendien net als veel andere sectoren met een groot tekort aan personeel. ,,We hebben de mensen niet om permanent aan elke deur te controleren. Het is dan ook beter om één benadering te kiezen voor alle winkelvoordeuren met mondmasker én afstand. Dat doen we op dit moment zelfs al zonder wettelijke verplichting.”

Volgens INretail-directeur Meerman is er maandag een alternatief plan voorgelegd. ,,Wij pleiten voor een maximum aantal klanten per vierkante meter, looproutes en 1,5 meter afstand. We willen maximaal meewerken, maar het kabinet moet dan ook serieus naar ons plan kijken.”