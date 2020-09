Playboy via de achteringang terug op de beurs

Kort gezegd is MCA een lege beurshuls die via doelaankopen deze gevuld wil krijgen. Het aankoopvehikel haalde eerder 50 miljoen dollar op om overnames te kunnen doen.

Volgens ingewijden wordt momenteel met Playboy gepraat over een fusie die de eigenaar van het tijdschrift op 425 miljoen dollar zou waarderen inclusief schuld. MCA zou daarbij met meer investeerders praten.

Playboy verdween negen jaar geleden van de beurs. Het vertrek kwam uit de koker van eigenaar Hugh Hefner die daarbij optrok met private investeerder Rizvi Traverse Management. Met de deal was destijds een bedrag van 207 miljoen dollar gemoeid.

Afgelopen voorjaar verscheen in de VS het tijdschrift Playboy voor de laatste keer in de huidige vorm. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk van bijna zeven decennia. In 1953 sierde Marilyn Monroe het debuutnummer van het magazine. Momenteel richt het merk zich vooral op online-activiteiten en seksuele wellness.