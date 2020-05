Tata Nederland heeft nieuwe bestuursvoorzitter

„Een logische keuze”, zegt voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad (cor). „De directie bestond uit drie personen, maar nu Theo Henrar is ontslagen, wordt Van den Berg zijn opvolger. Het is nu wachten totdat er een nieuw directielid wordt aangesteld.”

Tata Steel Europe zegt opvallend genoeg tegen de NOS dat het Van den Berg ziet als een tussenpaus, niet als een definitieve opvolger van Henrar.

Van den Berg is bepaald geen onbekende in IJmuiden: hij werkt al dertig jaar voor Tata en diens voorlopers. Dinsdagochtend, toen boze werknemers de poorten van het immense hoogovensterrein blokkeerden uit woede over Henrars plotselinge vertrek, mengde hij zich onder het personeel. De nieuwe baas sprak met het personeel over het voortbestaan van Tata Steel Nederland, en over hun vrees dat er banen verdwijnen.

Met de benoeming van Van den Berg is die vrees nog niet weggenomen. Met het vertrek van Henrar is er nog altijd een vacature in de raad van bestuur, en het kan goed zijn dat de kandidaat daarvoor wordt aangedragen door het hoofdkantoor. „We zullen ons als cor tegen de benoeming keren als blijkt dat diegene niks met de Nederlandse belangen op heeft”, aldus Van Wieringen.