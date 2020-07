’Schatje, laat eens wat werk zien”, sprak de nu 88-jarige choreograaf Hans van Manen ooit bij zijn bezoek aan het huis van Ebbelaar en Radius met uitzicht op de Pyreneeën iets buiten Toulouse, waar door de vele cypressen de sfeer van Toscane hangt. Zijn reactie: „Schatje, je kunt schilderen!” De grappige anekdote geeft de onschuld en bescheidenheid weer van Ebbelaar. Soms is zijn werk licht, dan weer met diepe kleuren. Een vergelijking met Vincent van Gogh rijst op, alleen heeft Ebbelaar beide oren nog.

Advocatenpaar Benno Friedber en Judith Mahn (l.) met antieke juwelenhandelaren Tamara en Ephraïm Goldstoff voor Parc Broekhuizen.

Hij ontving in twee groepen van dertig talrijke vrienden en bekenden voor de opening in het koetshuis op het prachtige en statige Parc Broekhuizen in Leersum. Sinds Anita Bos daar de scepter zwaait over wat eens een kasteel met ridders en 60 ha grond was, is nu een fraai landgoedhotel met 22 suites en kamers en sterrenrestaurant Voltaire (*) van maître-sommelier Yvo Kwak, de koks Robert Poel en Thomas Diepersloot en hun leermeester Jacob Jan Boerma.

Columnist en VVD-coryfee Frits Huffnagel en zakenvrouw Irene Schreuder-Tjoa.

Op een doordeweekse dag zat het restaurant vol en waren liefst 18 van de 22 suites bezet. „Het gaat na de lockdown erg goed. We gaan zelfs met een brasserie uitbreiden in de voormalige boerderij. Ewout Eleveld gaat daar koken. Hij heeft al een complete moestuin aangelegd”, lacht Bos.

Maria en Hans van Veggel, oud-deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

De expositie Art at the Parc van Han Ebbelaar loopt tot 1 september. Daarna is hij met zijn vrouw druk met hun gala voor het Balletgala van het Dansersfonds op 16 november in het DeLaMar Theater. Radius: „We zijn zo blij dat het Scapino Ballet Rotterdam is gered door de Tweede Kamer. Met de instandhouding van de subsidie van 1,7 miljoen euro blijft het mooie ballet behouden. De aanvankelijke intrekking van de subsidie maakte ons razend. Het was belachelijk.”

Actrice Anne Wil Blankers, tweevoudig winnaar van de prestigieuze toneelprijs Theo d’Or, vertelde blij te zijn in januari alsnog de première te hebben van het toneelstuk Het oog van de Storm in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. „Vlak voor de aanvankelijke première in maart ging het theater dicht. Ik zie ernaar uit weer te kunnen spelen.” Zakenvrouw Irene Schreuder-Tjoa die mede de kunstkalender op Parc Broekhuizen samenstelde, liep tevreden rond. „De kunstkalender zit al helemaal vol.”