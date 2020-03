Goldman Sachs: corona maakt slagveld op arbeidsmarkt VS

De zakenbank gaat er van uit dat de werkloosheid in Amerika in het tweede kwartaal zal uitkomen op 15% van de beroepsbevolking, terwijl eerder nog werd gerekend op een afname met 9%.

De economie in de VS zal volgens Goldman in het komende kwartaal op jaarbasis krimpen met 34%, Eerder werd nog een neergang van 24% voorspeld. Wel wordt er in het derde kwartaal een krachtig herstel voorzien met 19%.

Komende vrijdag zal uit het Amerikaanse banenrapport al meer duidelijkheid komen over de verslechtering op de arbeidsmarkt in de VS. In de voorbije maand kwam de werkloosheid in de VS nog uit op 3,5%.