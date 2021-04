Diemen - Ondanks de derde coronagolf hebben werkgevers nu al volop vraag naar uitzendkrachten en ander personeel. Dat zorgt ervoor dat uitzendbedrijf Randstad in het eerste kwartaal de omzet en winst zag groeien. Het stemt ceo Jacques van den Broek optimistisch, hoewel hij zich ook zorgen maakt over het economisch herstel in Europa. „Een Biden-plan zouden wij hier ook moeten hebben.”