Rechter staat ‘Messi’ toe als sportmerk

Dat had in 2013 vanwege mogelijke naamsverwarring inschrijving geweigerd op grond van een bezwaar van het Spaanse bedrijf Massi. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat besluit vernietigd.

Het EUIPO vond dat de woorden Messi en Massi zowel visueel als bij het uitspreken ervan te veel op elkaar lijken, wat verwarrend zou zijn voor het brede publiek. De voetballer stapte vervolgens naar de Europese rechter.

Die oordeelt nu dat de redenering van het bureau niet volledig is. Messi is namelijk niet alleen bekend bij sport- en voetballiefhebbers, maar is een beroemdheid over wie veel wordt gesproken, ook op tv. De kans op naamsverwarring is daarom dan ook erg onwaarschijnlijk, aldus de rechters. Zij stellen dat het weliswaar mogelijk is dat een enkele consument nog nooit van Messi heeft gehoord, maar dat zijn niet de mensen die sportartikelen of -kleding kopen.

Massi kan nog in beroep gaan bij het Europees Hof van Justitie.