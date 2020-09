Steunaanvragen in VS hoger dan verwacht

Dat zijn evenveel uitkeringsaanvragen als een week eerder. Het is wel voor de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat het aantal WW-aanvragen in de VS twee weken achtereen op minder dan een miljoen uitkomt. Analisten hadden vooraf gerekend op 850.000 steunaanvragen in de voorbije week.

In totaal hebben ongeveer 60 miljoen Amerikanen een WW-uitkering aangevraagd sinds afgelopen voorjaar. Het aantal voortgezette werkloosheidsuitkeringen liep vorige week op van 13,3 miljoen naar 13,4 miljoen.

Werkloosheid onder 10%

Eerder bleek al dat de werkloosheid in de VS in augustus is gedaald van 10,2% naar 8,4%. Daarmee zakte de werkloosheid voor de eerste keer sinds de coronacrisis onder de 10%. Voordat de coronacrisis afgelopen voorjaar uitbrak, zat echter slechts 3,5% van de Amerikaanse beroepsbevolking zonder werk.

