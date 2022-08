Commissarissen Boskalis door het stof: ’Gefaald in onderhandeling met HAL’

Premium Financieel

Fietsovername op losse schroeven: beleggers Batavus-moeder kritisch

Het is nog onzeker of de Nederlandse fietsenproducent Accell, bekend van onder meer Batavus, Sparta, Koga en het kinderfietsenmerk Loeki, in Amerikaanse handen komt. Slechts 63% van de aandeelhouders stemde vrijdag in met de zogeheten ’driehoeksfusie’ die investeerders KKR en Teslin vrij baan geeft ...