Wall Street werkt met steun Apple verlies weg

De Dow-Jonesindex stond maandag rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 25.983 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,5 procent hoger gezet tot 3113 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 10.028 punten.

De VS is het zwaarst getroffen land door het coronavirus met circa 2,3 miljoen besmettingen en meer dan 122.000 doden. In staten als Californië, Texas en Florida neemt het aantal besmettingen met de ziekte toe, nu de beperkende maatregelen tegen de uitbraak steeds meer worden versoepeld.

Apple (plus 2,1 procent) maakte vrijdag bekend elf winkels in Florida, Arizona, North Carolina en South Carolina uit voorzorg te sluiten. Die Apple Stores waren juist net weer geopend, nadat ze geruime tijd dicht waren vanwege maatregelen om het virus in te dammen.

Verder staat de techreus in de belangstelling omdat de ontwikkelaarsconferentie deze week wordt gehouden en het bedrijf daar de nieuwe ontwikkelingen op softwaregebied bekendmaakt. Ook maakt het bedrijf mogelijk bekend zijn eigen chips te gaan gebruiken in zijn Mac-computers en Macbook-laptops. Voor die producten maakt Apple al sinds 2006 gebruik van chips van Intel (plus 0,3 procent).