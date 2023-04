Philips topper, Randstad flopper in april

Philips boekte in april een koerswinst van 22,9%, waarvan ruim de helft op de publicatiedag van de kwartaalcijfers tot stand kwam. Beleggers waren vooral tevreden met de omzetgroei van 6% en de onverwacht sterke verbetering van de winstgevendheid. Maar ook de voortgang die het bedrijf maakt met het treffen van schikkingen voor zijn problematische slaapapneu-apparaten, kreeg een positieve ontvangst.

ASR en AkzoNobel eindigden vlak achter elkaar op de tweede en derde plek met plussen van 9,9% respectievelijk 9,6%. Rond de verzekeraar was er geen nieuws. Beleggers zagen waarschijnlijk een aantrekkelijk instapmoment, nadat de koers mede door de hectiek in de bankensector tot het laagste niveau in bijna twee jaar was teruggevallen. De verfproducent presenteerde begin deze week minder slechte cijfers dan gevreesd en profiteert vooral van de opleving in China en Europa.

Tegenvallers

De grootste verliezers zijn bedrijven die de afgelopen week met tegenvallende kwartaalberichten naar buiten kwamen. Randstad ging 14,3% onderuit. De uitzendorganisatie blijkt meer last te hebben van de economische verslechtering dan gedacht.

De domper bij Universal Music Group, met een koersverlies van 14,2%, kwam onverwachter. Zijn inkomsten uit muziekstreaming vielen tegen. De toeleverancier aan de chipsector ASMI ging 7,9% onderuit. Zijn kwartaalcijfers voldeden weliswaar ruimschoots aan de verwachtingen, maar zijn prognose vormde een teleurstelling.