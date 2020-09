Wat houdt verlenging van de NOW in?

Ⓒ De Telegraaf

De afgelopen maanden heb ik voor mijn lunchrestaurant steeds gefocust op kostenbesparingen en nieuwe verdienmodellen. De omzet is echter nog lang niet op peil dus ik ben nog afhankelijk van de NOW-regeling voor het uitkeren van de lonen. Wat is er precies veranderd in de NOW, waar moet ik rekening mee houden?