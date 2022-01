’Sollicitatie kan straks zonder cv’

Mensen die een baan zoeken hoeven namelijk niet langer de boer op. Werkgevers gaan de werknemers opzoeken. Zo is althans het toekomstbeeld dat in Wassenaar werd neergezet tijdens de tweede digitale Big Improvement Day.

„Een cv is maar een terugblik”, volgens Patrick Banis, directeur van CAOP, het kenniscentrum voor werk in de publieke sector. „Het gaat erom: waar kun je jezelf naartoe ontwikkelen.”

Patrick Banis

Zo zijn er hard mensen nodig in de it en de zorg, ook in Den Haag Zuidwest. „Daar proberen we nu mensen te interesseren voor korte opleidingen aan het Mondriaan College en daarna een stage. Alles binnen een half jaar. Na twee jaar hopen we dit uit te rollen in het hele land. Zonder cv kunnen we veel beter matchen. Want het tekort wordt groot!”

Prins Constantijn

Kees Kruythoff, ondernemer van de plantaardige voeding van LiveKindly was het ermee eens: „Je moet kijken naar de yobs to be done.” Prins Constantijn, van TechLeap.nl, zei via een live video: „Voor elke sollicitant in de it zijn 26 banen beschikbaar.”

Kees Kruythoff

„Bedrijven moeten straks solliciteren bij de kandidaten”, volgens Mandy Stevens-Braun, algemeen directeur van uitzendbureau Unique. „Het cv moet helemaal verdwijnen!”, volgens Cindy Sonnemans, directielid bij Unique. „Gemeenten hebben met deze nieuwe aanpak overigens al grotere stappen gezet dan commerciële organisaties”, voegde Stevens nog toe.

Zij bestreed overigens dat jongeren geen behoefte zouden hebben aan een vaste aanstelling. De uitzend-directeur merkt dat zij wel degelijk hopen op een vast contract: „Alleen is dat niet omdat ze dat zelf zo graag willen.”

Edward Belgraver, directeur van Verloning.nl, verhelderde: „Het komt doordat de banken bij een hypotheekaanvraag een vaste aanstelling willen zien. Banken zullen een hypotheek moeten gaan verlenen op basis van iemands talenten en competenties.” Met het vertrouwen dat het aflossen wel zal lukken... „De hele samenleving zal mee moeten, als we de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel willen maken..”