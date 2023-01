Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander in super duurder uit dan in buurlanden: ’A-merken steken geld in eigen zak’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Amsterdam - In Nederlandse supermarkten betalen klanten jaarlijks vele miljoenen euro’s meer voor bekende internationale A-merken als Pampers, Coca-Cola, Pepsi, Magnum of Dove dan in Duitse of Franse supermarkten. Online supermarkt Picnic vindt de soms enorme prijsverschillen onverklaarbaar.