IMF waarschuwt dat handelsbarrières tegen China veel geld kosten

"Wat ik hoop te zien, is een ommekeer in de blokkades richting China", vertelde de Bulgaarse zaterdag tegen Bloomberg Television in een interview in Bangkok. "De wereld gaat 1,5% van het bruto binnenlands product (bbp) verliezen, alleen al vanwege de verdeeldheid die ons in twee handelsblokken kan splitsen. Dit is 1,4 biljoen dollar."

De IMF-baas is in Thailand vanwege een economische top voor landen uit Azië en het Pacifisch gebied. Voor landen daar zou de economische schade van de versnippering van de wereldeconomie mogelijk meer dan twee keer zo groot kunnen uitpakken als gemiddeld. Daar zou een verlies van meer dan 3 procent van het bbp op het spel staan, aldus Georgieva.

Waarschuwing Rutte

De protectionistische opstelling van het Westen tegen China is al de hele week een groot gespreksonderwerp in Azië. Dinsdag waarschuwde de Chinese president Xi Jinping premier Mark Rutte tijdens de G20-top op Bali nog voor het gevaar van het 'ontkoppelen' van de economieën van China en Europa. Europese landen worden door de Verenigde Staten onder druk gezet om geen chiptechnologie meer aan China te leveren.